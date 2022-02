A Prefeitura de Coronel Fabriciano disponibiliza o “Alô Verde”, serviço inédito no Vale do Aço de entrega domiciliar de mudas. Basta o interessado entrar em contato com a Gerência de Meio Ambiente. A equipe de técnicos faz a análise do espaço disponível, indica a espécie mais adequada e agenda a entrega. Cada cidadão pode solicitar até três mudas por mês. As espécies são produzidas pelo Viveiro Municipal.

Implantado em setembro passado, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, a iniciativa tem conquistado “parceiros” no desafio de deixar a cidade mais verde. Já são 135 árvores plantadas na cidade por meio do programa. Segundo o gerente de Meio Ambiente, Ivan César, o número de interessados tem aumentado mês a mês e o plantio das espécies nativas é o mais incentivado. Mas o Alô Verde também fornece mudas frutíferas e ornamentais.

“Quando iniciamos o Alô Verde, em setembro, foram 15 pedidos. Já em janeiro, fechamos com 39 espécies entregues. A maioria das mudas é plantada em jardins e terreiros com objetivo de ‘refrescar’ o ambiente e deixar o local mais bonito. E o mais interessante é o retorno positivo de quem já usou o serviço, com o envio de fotos mostrando o crescimento da planta e novos pedidos de mudas”, explica Ivan César.

ARBORIZAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA

O prefeito Marcos Vinicius diz que a iniciativa visa ampliar a área verde urbana, mas de uma maneira organizada e com o envolvimento da população. “Fabriciano só recebia pedidos para retiradas, cortes de árvores. Agora, temos uma política pública de arborização da cidade. Além de entregar a muda em domicílio, o Meio Ambiente ajuda na escolha da espécie adequada para cada espaço e no plantio correto”, justificou o prefeito Marcos Vinicius.

Estudos comprovam que a presença de árvores na zona urbana contribui para diminuir a formação de ilhas de calor. Em áreas sombreadas (em baixo das copas de árvores) a sensação térmica é de até sete graus a menos que uma área com sol. “Ilhas de calor” é um termo usado para se referir ao aumento da temperatura em áreas urbanas, que ocorre devido ao excesso de construções, asfalto e poluição. E a forma mais eficaz de combater este efeito é com o plantio de árvores”, explica Ivan César.

Serviço:

Gerência de Meio Ambiente.

Atendimento: segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.

Telefone: (31) 3406-7595.