Coronel Fabriciano continua a intensificar os investimentos em limpeza urbana. Desta vez, a cidade ganhará novas lixeiras em pontos estratégicos. Neste primeiro momento serão cerca de 150 coletores, produzidos com recursos próprios e pela equipe da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos. Alguns pontos da cidade já receberam as novas lixeiras.

A gerente de Limpeza Urbana, Thayze Rievert, destaca que os equipamentos são importantes para reforçar os serviços já prestados e manter a cidade limpa e organizada. “Os novos coletores são instalados em pontos estratégicos para garantir que a população possa acondicionar corretamente o lixo domiciliar até a coleta feita pelos caminhões”, explica.

Ela também destaca que as lixeiras são destinadas exclusivamente para a coleta de lixo domiciliar. Para o descarte de entulho, (restos de materiais de construção, móveis etc), já existem os ecopontos em pontos estratégicos da cidade. “O apoio da população é fundamental para que os coletores sejam usados da maneira correta, evitando deixar lixo espalhado nas ruas e canteiros”, reforça.

COLETA DE LIXO DOMICILIAR

O calendário de coleta de lixo domiciliar está disponível limpeza.fabriciano.mg.gov.br. No portal é possível conferir os dias e horários que passam os caminhões; programação da limpeza nos bairros e endereços dos ecopontos. Lá, o cidadão também tem acesso a orientações sobre descarte correto de cada tipo de material, dicas de segurança na hora de acondicionar o lixo, legislação municipal e telefones úteis para dúvidas e denúncias.

CAPINA E COLETA DE ENTULHO

Também já está disponível no portal limpeza.fabriciano.mg.gov.br o calendário de capina e coleta de entulho nos bairros de setembro 2022 a janeiro 2023. O serviço é realizado rua a rua, conforme programação mensal. As equipes trabalham em conjunto: concluída a capina, os funcionários da limpeza urbana fazem a remoção do entulho das vias públicas (restos de construção), recolhimento de podas (galhadas e folhagens) e deixam a rua limpa.

Serviços:

Portal: limpeza.fabriciano.mg.gov.br