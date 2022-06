A Fundação Aperam Acesita abriu na última terça-feira (7) a exposição Uma Só Terra, tema escolhido pelas Nações Unidas para ser trabalhado ao longo de 2022 em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente instituído há 50 anos, em 5 de junho de 1972, durante a Conferência de Estocolmo.

Uma Só Terra privilegia a vida sustentável, em harmonia com a natureza, e as transformações promovidas no planeta a partir de políticas públicas e das escolhas e atitudes dos seres humanos em favor de um mundo mais verde, menos poluído.

Na exposição o público pode conferir as 89 obras, entre ilustrações e colagens dos alunos das escolas públicas e particulares de Timóteo. Até o fim da mostra, 31 de julho, os visitantes também podem votar em sua obra favorita, ajudando a eleger o trabalho destaque e seu autor, que será premiado. A galeria fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Manuela de Jesus (15), aluna do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Silva, é uma das participantes da mostra. Seu trabalho foi inspirado em um texto apresentado aos alunos para nortear as obras. “A redação falava sobre a relação do meio ambiente com a nossa casa. Então propus retratar o cuidado com as plantas e animais por meio das mãos dos seres humanos. Afinal, somos nós que podemos somar com atitudes em prol da natureza”, sublinha.

Para o diretor da Escola Estadual Professora Maria Aparecida M. Prado – MAMP, Edson José Morais, foi desafiador selecionar os trabalhos para a exposição. “Agradecemos mais uma vez à Fundação Aperam Acesita por estar cedendo o espaço da galeria para a apresentação do trabalho dos nossos alunos que foram motivados ainda mais a trabalhar um tema tão importante. Nossa comunidade escolar se mobilizou em peso para criar as obras. Como resultado desse empenho, tivemos muitos trabalhos bons. O desafio foi escolher os melhores entre tantas propostas geniais”, observa.

A mostra Uma Só Terra é desenvolvida por meio da Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Timóteo, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Cenibra.

“Aproveitamos essa data para enfatizar mais uma vez a importância da educação ambiental, um tema que trabalhamos durante todo o ano por meio das mais diversas atividades realizadas pelo Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós junto dos nossos parceiros”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.