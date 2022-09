Um incêndio registrado na tarde desta quarta-feira (14) por um leitor do Carta de Notícias, em uma fazenda na área rural de Santana do Paraíso, próximo à Cachoeira Bela Vista, está consumindo uma grande área de mata no local.

De acordo com as imagens enviadas à redação do Carta de Notícias, o fogo começou em uma fazenda e está se alastrando rapidamente pela vizinhança. As chamas chegaram bem perto de uma pousada, assustando funcionários e hóspedes, mas ninguém está ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela redação do Carta de Notícias e se desloca para o local.