O bairro Ipaba do Paraíso, pertencente à cidade Santana do Paraíso, terá tratamento de esgoto até o fim de 2022, essa é a previsão da Copasa, empresa responsável pelas obras. A prefeitura vem dialogando com a concessionária desde o início da gestão, com o objetivo de sair do patamar zero e alcançar 95% da cidade com o esgoto tratado.

Para a implantação do sistema no bairro Ipaba do Paraíso, serão investidos cerca de R$ 4 milhões. O empreendimento teve inicio em fevereiro e beneficiará 1.400 moradores. Estão sendo implantados 1.389 metros de interceptores de esgoto, 85 metros de redes coletoras, três unidades de estações elevatórias de esgoto, 550 metros de linhas de recalque e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

O Sistema de Esgotamento Sanitário traz diversos benefícios para a população e meio ambiente, como a erradicação de doenças de veiculação hídrica,o controle da proliferação de vetores, incentiva os municípios a criarem mais áreas de preservação ambiental, além de melhorar a qualidade das áreas já protegidas. Para o município, contribui na arrecadação sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS), adquirido por meio dos trabalhos prestados pela empresa contratada, além de permitir a valorização imobiliária da cidade e a geração de empregos diretos.

Além das obras no Ipaba do Paraíso, a Copasa já publicou uma licitação para a construção do sistema na Bacia do Córrego Soveno, que vai atender os bairros Centro, São Francisco, São José, Residencial Paraíso e Veraneio, e da Bacia do Córrego Garrafa, que vai atender os bairros Águas Claras, Bom Pastor, Cidade Nova, Gran Royalle, Industrial, Jardim Vitória e Residencial Bethânia.

ÁREA RURAL

A área rural também vai ser contemplada com o tratamento de esgoto. Em parceria com a Fundação Renova, foram realizadas visitas “in loco” nas comunidades, para apoio ao município na aprovação dos projetos que farão a retirada de quase 100% dos esgotos sanitários lançados nos córregos e rios da cidade. “Isso é muito importante para preservar o meio ambiente, principalmente, as nossas nascentes, as nossas fontes de água, importante para a nossa geração e para as gerações futuras”, destacou o prefeito, Bruno Morato.