A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) publicou chamada pública para seleção de projetos para implantação ou ampliação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Serão investidos R$ 4,5 milhões nas cidades classificadas.

As inscrições devem ser realizadas via formulário eletrônico e devem atender a todos os critérios de habilitação exigidos.

A iniciativa visa estimular e fortalecer a coleta seletiva no Estado, etapa fundamental na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Podem se inscrever municípios e consórcios públicos intermunicipais de Minas, que se classificados receberão recursos financeiros por meio da celebração de convênios com a Semad para compra de equipamentos para a coleta seletiva.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas no período de 11 a 30/04/2022. O resultado será publicado no dia 20/05 na página da Semad: www.meioambiente.mg.gov.br.

Rodrigo Franco, subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento (Suges) da Semad, ressalta que “o fomento à coleta seletiva é fundamental para que se cumpram as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, possibilitando o retorno dos materiais recicláveis ao ciclo produtivo”.

Para a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, o edital possibilitará o fortalecimento das ações de coleta seletiva nos municípios do Estado, trazendo melhoria da qualidade ambiental.