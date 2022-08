O Programa Mobiliza Usiminas “Todos pela Água” realizou na quarta-feira (10), no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, capacitação técnica para integrantes do programa, dos municípios da Região Leste de Minas Gerais. O evento falou sobre a importância da captação de recursos e a criação de projetos ambientais para o avanço dos programas hídricos nas localidades do leste mineiro. Estiveram presentes representantes do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMais), do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Agência da Bacia do Rio Doce, além de 70 técnicos ambientais de toda a região leste.

O gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas, Lucas Mesquita, ressalta que essa ação reafirma os compromissos socioambientais firmados entre a Usiminas e os municípios. “A proposta é oferecer a essas localidades ferramentas que contribuam para que eles possam elaborar projetos hidro ambientais focados nas demandas de cada território”, enfatiza Mesquita.

Os cursos são realizados trimestralmente para capacitar e falar sobre a importância dos compromissos socioambientais, firmados entre a companhia e os municípios que fazem parte do Mobiliza, visando à recuperação de recursos hídricos em todo o território da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

SOBRE O MOBILIZA

O Programa Mobiliza é o resultado da busca pela Economia Circular em todos os processos da Usiminas que, de forma sustentável, reúne o “Caminhos do Vale” e o “Todos pela Água”. Durante esses seis anos foram contabilizados, entre outros resultados, a recuperação de mais de 4,5 mil quilômetros de estradas rurais, em 57 municípios, com o uso do agregado siderúrgico, além da proteção e recuperação de mais de 1.496 nascentes.

O Programa Mobiliza Usiminas tem parceria técnica com o Instituto Interagir, fundado em 20 de agosto de 2008, que institui a defesa ao meio ambiente e à educação prática como seus princípios fundamentais.