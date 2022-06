No próximo domingo, 05 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data e sensibilizar sobre a preservação ambiental, a Prefeitura de Coronel Fabriciano preparou uma extensa programação. Entre os dias 5 de junho a 6 de julho, estão previstas blitzen educativas, caminhada ecológica, encontro de cães, distribuição e plantio de mudas, audiência pública, cursos e lançamento de ações municipais voltados ao meio ambiente.

O calendário completo está disponível no site www.fabriciano.mg.gov.br.

A programação no município está alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (OSD) e consonante com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Não por acaso, a cidade adotou o tema definido pela ONU: “Uma Só Terra”, com foco na vida sustentável em harmonia com a natureza. No município, as ações visam reforçar a importância de ações locais e individuais para conservação do meio ambiente e da cidade onde vivemos.

O gerente de Meio Ambiente, Ivan César Oliveira frisa que a data é um marco para sensibilizar as pessoas em prol do meio ambiente. “A gestão Novos Tempos está atenta às demandas ambientais e inova ao implantar serviços e ações para deixar nossa cidade mais bonita, sustentável e melhor para se viver”, reforça.

“Este ano, vamos lançar um projeto piloto de reuso de águas cinza, com distribuição de tonéis para armazenar água da lavagem de roupas; instalar novas lixeiras ao longo da Avenida Magalhães Pinto; ações voltadas à posse responsável dos animais (fauna doméstica); fazer um momento simbólico e soltar balões ecológicos com sementes de espécies nativas na entrada da Serra dos Cocais, dentre outras ações”, detalha.

A iniciativa é da Prefeitura de Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação; com apoio de outras secretarias municipais. As ações contam parceiros como Codema (Conselho Municipal do Meio Ambiente); Conselho Municipal de Saneamento Básico; Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); 5º Pelotão de Bombeiros da PMMG; Comando de Policiamento do Meio Ambiente; Rádio Educadora; ONG Blocão; Jovens Mineiros Sustentáveis e Programa Mexa-se Fabriciano.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COPASA

A programação também inclui debates importantes sobre questões que impactam a vida dos munícipes e o meio ambiente. Na próxima sexta-feira (10/06), às 18h, a prefeitura vai realizar uma audiência pública com intuito de buscar soluções para os contratos de concessão e aditamentos (Lei 3.139/2003) da Copasa no município. O encontro será realizado no auditório Maria Angélica Nunes, no Paço Municipal, e é aberto à população.

Na ocasião será apresentado o relatório da auditoria especializada, contratada pelos Conselhos Municipais de Saneamento Básico e de Meio Ambiente (Codema), que esmiuçou termos, prazos e valores da gestão dos serviços da empresa.

Desde 2017, a atual gestão tenta o diálogo com a Copasa para solução de problemas de fornecimento de água e realiza obras necessárias para captação, distribuição e tratamento do esgoto sanitário. Dentre eles, a tarifa de esgoto, que equivale a 97,5% sob o consumo de água no imóvel e que começou a ser cobrada em 2019. No entanto, 62% da cidade contam com tratamento de esgoto. A empresa também chegou a ser oficiada por diversas vezes pelo conselho municipal, mas sem sucesso.

CURSOS GRATUITOS E FOSSAS SÉPTICAS

Capacitações gratuitas, com impacto em curto prazo no meio ambiente e qualidade de vida da população, também fazem parte da programação. Serão ofertados três cursos, com aulas teóricas e práticas, em parceria com o Senar. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas junto à Gerência de Meio Ambiente da prefeitura. Todas as atividades são gratuitas.

OPERACIONAL DE DRONE 2 E MAPEAMENTO DE PROPRIEDADES

27 de junho a 2 de julho (segunda-feira à sábado), das 8h às 17h.

Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, no Bom Jesus. Realização pelo Senar

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/ALTERADAS E PLANTIO

30 de junho a 2 de julho (quinta-feira à sábado), das 8h às 17h.

Nova Estrela. Realização pelo Senar

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE HORTAS (OLERICULTURA)

6 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h.

Horta Comunitária no bairro Aparecida do Norte.

50 ANOS DA CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO

Em 2022, completam-se os 50 anos da Conferência de Estocolmo, que designou o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é o principal meio das Nações Unidas para sensibilizar pessoas e promover a ação mundial em prol do meio ambiente e tornou-se também uma plataforma vital para estimular progressos nas dimensões ambientais dos 17 ODS. Sob a liderança do PNUMA, mais de 150 países participam da comemoração a cada ano.

Serviço:

Gerência de Meio Ambiente.

Atendimento: segunda à sexta-feira, 8h às 16h

Telefone: (31) 3406-7595.