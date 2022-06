O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) acredita que a conscientização é o caminho para ampliar o entendimento sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Por isso, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo, 5 de junho, o Centro Universitário realiza, entre os dias 5 e 7 de junho, o 1º Seminário Ambiental.

O evento, que tem como objetivo trocar experiências educativas ambientais desenvolvidas por professores, estudantes e pesquisadores do Vale do Aço, é gratuito, aberto ao público e integra a programação da Semana de Mobilização Ambiental da União Brasileira de Educação Católica (Ubec) – grupo educacional ao qual o Unileste pertence – que estimula as Unidades de Missão a desenvolverem atividades educativas de proteção da natureza.

Com o tema “Cuidado ambiental, saúde populacional”, a programação do Seminário conta com caminhada ecológica no Parque Estadual do Rio Doce (Perd) e mesas-redondas com abordagens de temas pertinentes, como metais tóxicos na natureza, resíduos hospitalares, responsabilidade ambiental, atuação das zoonoses da Região Metropolitana do Vale do Aço, cidades sustentáveis, projetos de conservação e observação de aves, entre outros.

“É muito importante conversar sobre meio ambiente no meio acadêmico, afinal, debater a temática é, também, falar sobre saúde e qualidade de vida. Eventos como esse oportuniza a profissionais e estudantes da área ambiental debaterem temas de alta relevância e impacto no dia a dia da sociedade. Além de nos propor assumir uma postura de responsabilidade ambiental, pensando de forma sustentável e adotar atitudes de cuidado com o próximo e com o planeta”, ressalta o coordenador de Pesquisa e de Iniciação Científica do Unileste, Dr. Marcos Vinícius Rodrigues.

O seminário é realizado em parceria com a Rua Assessoria Esportiva, o Parque Estadual do Rio Doce e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Coronel Fabriciano. A programação completa está disponível no site unileste.catolica.edu.br.

CAMINHADA ECOLÓGICA

Para estimular a prática de atividade física e proporcionar interação com a natureza, a abertura do Seminário acontecerá no domingo (5), no Parque Estadual do Rio Doce, das 8h às 12h. A inscrição está disponível no site do Unileste, até o dia 3 de junho (sexta-feira), por meio de formulário eletrônico. As vagas são limitadas.

A programação terá início às 8h, com o encontro dos participantes em frente ao Mirante do Parque. Após a concentração, a Rua Assessoria Esportiva comandará o alongamento antes do início da caminhada. Recomenda-se aos participantes chegarem ao local meia hora antes do início das atividades; ir com roupas leves e de tênis; levar garrafa com água; alimentos saudáveis e de fácil manuseio ou almoçar no restaurante do Parque; além de proteção solar adequada e repelente.

O percurso a ser percorrido tem 4km de extensão e engloba: a trilha do Angico Vermelho e Orla da Lagoa do Bispo, ambas com grau de dificuldade fácil; e as trilhas do Angico Vermelho, do Pescador e Orla da Lagoa do Bispo, todas com grau de dificuldade médio. Ao longo do percurso será possível observar toda a biodiversidade do Parque. A organização também orienta aos participantes sobre o descarte de lixo durante a caminhada, que deve ser realizado somente nas lixeiras. O transporte de ida e volta ao local da caminhada deverão ser providenciados por cada participante.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

O Dia Mundial do Meio Ambiente é a principal data das Nações Unidas (ONU) para promover a conscientização e ações a nível mundial em prol do meio ambiente. Ao longo dos anos, tornou-se a maior plataforma global de sensibilização pública sobre o tema, celebrada por milhões de pessoas em mais de 100 países, no dia 5 de junho.