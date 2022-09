Uma onda de calor deve atingir, até esta quarta-feira (14), parte das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão é de máximas em torno de 40°C em áreas dos estados do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e em todo o Distrito Federal.

As altas temperaturas são provocadas a partir da formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano na área central do Brasil. Além disso, segundo especialistas, conforme os dias sem chuva se prolongam, a massa de ar seco se intensifica. A chegada da primavera, na segunda quinzena de setembro, também contribui para as temperaturas elevadas.

A partir de quinta-feira (15/09), há uma pequena possibilidade de chuva nas localidades mais afetadas pelo calor na área central do país, o que vai amenizar as temperaturas, apesar de permanecer abafado.

A chuva age como um termorregulador da atmosfera, já que as nuvens formam uma espécie de barreira do calor.

Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento