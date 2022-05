Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) são equipamentos construídos para receber os materiais recicláveis que são descartados pela população. Em entrevista por transmissão ao vivo na última terça-feira (24), a subsecretária de Meio Ambiente Lucília Moraes e o professor do Departamento de Metalurgia e Química do Cefet (Campus de Timóteo) Flávio Barony, apresentaram o projeto desenvolvido em parceria com o Ministério Público, que custeou a instalação de cinco PEV Tecnológicos.

Os novos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) que serão implantados diferem dos anteriores porque trazem uma inovação tecnológica, um sensor no teto da instalação indica quando está próximo de atingir a capacidade máxima, e este, envia um e-mail para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Timóteo (Ascati). Um modelo do PEV Tecnológico já funciona no campus do Cefet em Timóteo , conforme explicou o professor Flávio Barony. “Após vários levantamentos conseguimos desenvolver um protótipo que oferece mais segurança, ergonomia e maior capacidade de armazenamento (12m³), permitindo boa visualização do material reciclável. Eles foram instalados em locais com maior circulação de pessoas, onde haja contribuição da população de forma que possam ser monitorados, evitando vandalismos. O dispositivo eletrônico que acusa quando o ponto está cheio, representa economia significativa de combustível para os caminhões que fazem a coleta dos recicláveis ”, explicou Barony.

A subsecretária de Meio Ambiente, Lucília Moraes, contou que os novos PEV irão contribuir na redução da quantidade de resíduo encaminhado para o Aterro Sanitário. “O município necessita ampliar a coleta seletiva para diminuir os rejeitos, uma grande quantidade de material volumoso que é acumulado no Aterro Sanitário e que aumenta a área degradada. Esta é uma preocupação constante do município”, falou Lucília. A subsecretária chamou a atenção para a necessidade da educação ambiental, “que seja feita de forma permanente, destinando o lixo reciclável da maneira correta e ampliando a consciência dos cidadãos para termos uma cidade mais limpa”.

Os PEV Tecnológicos serão instalados em pontos viáveis para monitoramento. São eles: prédio da Secretaria de Educação no Centro Norte, Escola Municipal Ana Moura no Vale Verde, Escola Municipal Limoeiro, Escola Estadual Ana Letro Staaks no Cruzeirinho e bairro Eldorado.