Está em andamento uma nova rodada da Pesquisa Ambiental realizada pela Usiminas nos bairros do entorno da Usina de Ipatinga com o objetivo de medir o incômodo da população com as partículas sedimentáveis. Essa é a sexta rodada do estudo que integra o compromisso formal assumido pela Usiminas junto à comunidade e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em 2019.

O levantamento é realizado pela empresa CP2, de Belo Horizonte, que promove visitas às casas com moradores de 12 bairros próximos à usina. O trabalho segue nas próximas semanas até o fechamento da amostragem necessária. Para a segurança dos moradores que serão ouvidos, toda a equipe estará uniformizada e credenciada

INVESTIMENTOS E COMPROMISSO

A Usiminas tem ampliado os investimentos a cada ano em ações ambientais. Entre 2019 e 2021 foram aportados mais de R$100 milhões, entre 2022 e 2024 estão previstos mais R$400 milhões.

Desde o início de suas operações, em 1962, a sustentabilidade faz parte da trajetória da Usiminas. Nesses quase 60 anos, a empresa vem tendo uma ampla atuação nas dimensões econômica, social e ambiental, que se reflete na geração de empregos e renda para a região e na conciliação da atividade industrial com o bem-estar social.