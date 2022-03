Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água e a Usiminas participa dessa data com o programa “Mobiliza Todos pela Água”. A companhia, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (Cimva) e o Instituto Interagir, criaram este programa que atua na pesquisa, produção e melhora na disponibilidade de água. Até o momento, o projeto cadastrou mais de 5 mil nascentes, sendo 1.400 protegidas somando os últimos cinco anos.

Ações de proteção e recuperação de nascentes, georreferenciamento, monitoramento da vazão hidrológica dos principais cursos d’água, implantação de viveiros florestais, recomposição vegetal de áreas desmatadas e atividades de educação ambientais são algumas das iniciativas propostas.

Dentro da plataforma “Usiminas Mobiliza”, essa frente se conecta com outro programa na área sustentável, o “Caminhos do Vale” que proporciona a doação do agregado siderúrgico para recuperação de estradas em 84 municípios e, em contrapartida, as prefeituras se comprometem com o cuidado com as nascentes.

ÁGUA NA USIMINAS

A Usiminas tem na sua vocação histórica a proteção do meio ambiente e a gestão responsável dos recursos naturais. O consumo racional da água é evidente na rotina das suas operações e apresenta importantes indicadores:

– 95% da água utilizada na Usina de Ipatinga (MG) é reciclada por meio de 26 centros de recirculação distribuídos nas diversas áreas de produção;

– 80% da água captada é devolvida ao rio Piracicaba, após ser devidamente tratada, o suficiente para abastecer uma cidade de um milhão de habitantes.

Confira o vídeo que mostra exemplos de mananciais recuperados, pelo projeto, além dos benefícios gerados que são apresentados pela comunidade local: