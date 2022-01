Em busca de novas fontes de energia limpa para seus processos, a Usiminas é pioneira na indústria do aço no Brasil a testar um ônibus elétrico em sua área interna e trabalha para incorporar em breve a tecnologia em sua frota. Em parceria com a Univale Transportes, o modelo integra o itinerário diário dos coletivos que transportam os colaboradores em deslocamento dentro da planta industrial.

Com capacidade para 30 passageiros sentados, o ônibus é 100% elétrico, com autonomia de até 250 quilômetros e tempo médio de recarga de até 4 horas. Segundo dados do fabricante do sistema, a empresa BYD, cada veículo evita em média a emissão de 118 toneladas de gás carbônico ao ano na atmosfera, considerando 72 mil quilômetros rodados no período, o que equivale ao plantio de mais de 800 árvores.

O projeto integra uma série de ações da Usiminas para a construção de uma agenda de eficiência ambiental, com soluções criativas e essenciais à perenidade do negócio. Esse modelo permanece em período de testes por 30 dias na empresa, até o mês de janeiro. “Estamos utilizando as novas tecnologias a nosso favor para contribuir com a redução da emissão de poluentes. Além do trabalho para integrar esse modelo à nossa frota, estudamos a viabilidade de outras soluções sustentáveis para a mobilidade consciente, mais econômica e inovadoras,” destaca Victor Cavalcante, gerente de Serviços da Usiminas.

AGENDA SUSTENTÁVEL

Entre diversas outras iniciativas que vêm sendo adotadas pela companhia, em 2020 a Usiminas assinou o Pacto Global da ONU e assumiu o compromisso com metas sustentáveis, entre elas a adoção de medidas de controle e monitoramento de emissão de poluentes.

A empresa segue atenta à agenda climática e tem trabalhado em um plano de eficiência de suas operações ao longo dos últimos anos. Para a jornada de descarbonização, está realizando os estudos necessários para o estabelecimento de nossas metas de curto e médio prazo e o detalhamento de como a estratégia será alcançada.