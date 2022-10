A Usiminas celebra 60 anos de operações e o Projeto Xerimbabo Usiminas retorna entre os marcos de celebração do aniversário da companhia. A tradicional exposição de educação ambiental será aberta no dia 19 de outubro no Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, com acesso gratuito para estudantes e toda comunidade.

Em sua 36ª edição, o projeto de educação ambiental tem como tema “Lições Sustentáveis”, inspirado pela Unesco que definiu 2022 como o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. O Projeto deste ano é um convite para aprender com os animais, plantas e seres humanos conscientes sobre a correlação entre as lições sustentáveis e a conservação ambiental. Durante a visita guiada, o público poderá observar como a biodiversidade trabalha pela sobrevivência do Planeta.

“Ao longo se sua história, a Usiminas investe e reafirma seu compromisso histórico em ações que permitam o desenvolvimento sustentável das comunidades onde possui operações. O Projeto Xerimbabo é uma oportunidade para conversar com a comunidade, com forte presença dos estudantes na formação de uma cultura de sustentabilidade,” reforça o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves.

COMPROMETIMENTO COM O MEIO AMBIENTE

A proteção à fauna regional empreendida pela Usiminas tem sido referenciada pela ação Cebus, local onde nasceu e é realizado o Projeto Xerimbabo Usiminas. A instituição segue sua vocação traduzida no Xerimbabo, cujo nome significa “animal de estimação” na língua Tupi do século 18.

“Cada ser vivo, bicho ou planta, tem a sua história para contar, a sua lição diária para se abrigar, alimentar, cuidar de si e da sua prole. Cada um executa o seu papel na natureza, consciente sobre a interdependência com o meio ambiente e os demais seres do planeta Terra,” explicar o coordenador técnico da exposição, Lélio Costa e Silva.

O público também poderá ver na exposição mais sobre a conservação da flora regional, ações voltadas para a economia circular e realizar experiências com o conteúdo mostrado ao longo do Cebus.

PROJETO XERIMBABO

O Projeto Xerimbabo Usiminas é um espaço de aprendizado em educação ambiental, de reflexão e de socialização de informações, implementando em cada edição recursos e propostas em sustentabilidade para informar, envolver e sensibilizar pessoas.

Assim propõe novos hábitos, valores e princípios através de experimentações em sustentabilidade a partir de exemplos de procedimentos de sucesso, das quais são uma somatória de qualidades individuais (cidadão), coletivas (escolas e outros segmentos) e empresariais (a exemplo da Usiminas).

VISITAÇÃO

O Projeto Xerimbabo Usiminas terá visitação guiada de terça-feira a domingo, exclusivamente com agendamento prévio. As datas de terça a sexta-feira ficam reservadas para os agendamentos das instituições de ensino. O público pode agendar as visitas para os finais de semana, nos períodos da manhã ou tarde.

As visitas são gratuitas e guiadas, e os agendamentos devem ser realizados pelo site: www.usiminas.com/xerimbabo. A exposição estará aberta até o dia 3 de dezembro.