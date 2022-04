Em ampliação ao compromisso da Usiminas com a comunidade de Ipatinga, onze novas áreas foram destinadas para preservação ambiental. A inclusão dos imóveis se deu dentro do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em 2009, no terceiro aditivo assinado nessa terça-feira (12), com o Ministério Público do Meio Ambiente de Ipatinga. Esse acordo prevê a regulação do uso futuro de Óleo Derivado de Alcatrão (ODA) no processo produtivo e compensações aos impactos ambientais.

As áreas foram definidas por sua relevância ambiental e paisagísticos em espaço urbano, tendo em vista a ampliação de condições para mais qualidade de vida na cidade. Somados, são quase 800 mil m², locais que serão registrados em definitivo como área de preservação e não poderão ser comercializados ou doados.

Entre elas está a mata no entorno do bairro Castelo, considerando a margem do rios Piracicaba e Doce até faixa entre o bairro e BR-456; a encosta no bairro Ideal, com o trecho entre o Clube dos Escoteiros até a rotatória na chegada do Iguaçu na região da escola estadual Carlos Drumond de Andrade; a mata do Imbaúbas, desde a escola do Sesi até o rio Piracicaba; e uma quadra no bairro Bela Vista, ladeada pelas ruas Ferros e Raul Soares.

“As novas reservas somam-se à vocação da Usiminas de preservação das áreas verdes. Em sua história de atuação, a empresa já plantou mais de 3 milhões de árvores no município, recuperou 20 Km de Mata Ciliar e produz milhares de espécies em seu Viveiro de Mudas destinadas à manutenção dessas reservas,” destaca o presidente da Usiminas, Sergio Leite.