No dia 17 de setembro (sábado), data em que se comemora o Dia da Árvore, os voluntários da Usiminas (VOU) irão realizar o plantio de 150 árvores frutíferas no bairro Ferroviários. O objetivo é formar um pomar com as mudas doadas pelo viveiro da companhia, além de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das árvores e das florestas.

A ação acontece entre a avenida José Júlio da Costa e rua Rio Amazonas, das 8h às 10h.