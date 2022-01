Olavo de Carvalho, um dos grandes protagonistas do pensamento filosófico no mundo, morreu na noite de segunda-feira, 24, aos 74 anos. A informação foi publicada pela família em seu perfil oficial nas redes sociais.

De acordo com a publicação, o escritor faleceu na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde estava hospitalizado. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“O professor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor”, finaliza a nota.

Olavo de Carvalho tornou-se autodidata bem jovem. Aprendeu sozinho na companhia dos livros e também por meio de conversas com outros intelectuais. Atuou como jornalista em grandes veículos de comunicação como: Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Globo, Época, Zero Hora e Diário do Comércio. O professor também é autor de várias obras de sucesso conhecidas no mundo inteiro. Entre estas estão “A nova era e a revolução cultural”, “O jardim das aflições”, “O imbecil coletivo”, “Aristóteles em nova perspectiva”, “A dialética simbólica”, “O futuro do pensamento brasileiro”, “A filosofia e seu inverso” e “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”.

Pela sua contribuição intelectual à humanidade foi contemplado com diversos prêmios nacionais e internacionais como: Medalha do Pacificador (1999), Ordem Nacional do Mérito da Romênia (2000), Medalha do Mérito Santos-Dumont (2001), Medalha Tiradentes (2012) e Ordem do Rio Branco no grau de Grã-Cruz (2019). Essa última titulação é a mais alta homenagem diplomática conferida pelo governo brasileiro, apenas para pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras pelos seus serviços ou méritos excepcionais.

Olavo de Carvalho foi o criador do Curso Online de Filosofia (COF) e era considerado um dos influenciadores digitais mais populares da atualidade. O seu perfil oficial no Youtube possui mais de um milhão de inscritos.

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, lamentou a morte de Carvalho no seu perfil do Twitter: “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre.”, escreveu o chefe de Estado. Eduardo Bolsonaro, Arthur Weintraub e Gil Diniz também prestaram homenagens ao influenciador nas redes sociais.

À família, os nossos sentimentos. Ao professor nossa eterna gratidão!