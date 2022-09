O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), defendeu na manhã desta quinta-feira (22), punições para institutos de pesquisas que “erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura”. A manifestação ocorreu no perfil do Twitter do político.

Lira afirmou que não há justificativas para as grandes divergências apresentadas em pesquisa de intenção de votos de diferentes institutos.

“Nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura”, escreveu.

O parlamentar completou dizendo que tais manipulações ferem a democracia.

Com informações do Pleno.News