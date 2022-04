O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro seja um “inimigo” do lado oposto aos “poderes do bem”. As declarações foram feitas durante sua participação em um painel da Brazil Conference, realizado neste domingo (10).

O ministro interagiu com a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que disse “morrer de medo” das eleições deste ano e da reeleição de Bolsonaro.

“Eu não gostaria de ter uma narrativa que está tudo desmoronando. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos. Nós somos a democracia. Nós somos os poderes do bem”, declarou Barroso em resposta.

“Saíram à luz do dia os homofóbicos, os misóginos, os racistas. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. A causa das mulheres, a causa do meio ambiente, a causa da igualdade racial, a causa da proteção indígena não são causas progressistas, essas são causas da humanidade”, completou, sem citar o presidente, já muito citado anteriormente por Tabata Amaral.

Barroso chama presidente Bolsonaro de “inimigo” pic.twitter.com/tRYXvaWR3O — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) April 12, 2022

Fonte: Pleno.News