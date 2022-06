Na noite de ontem (26), durante entrevista ao programa 4 por 4, no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições deste ano e fez uma revelação. Para ele, poderosos podem estar sendo chantageados, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará “de tudo para chegar ao poder”.

Bolsonaro abordou o assunto ao falar sobre cartas enviadas por Cesare Battisti ao jornal Folha de S. Paulo nas quais o italiano disse que Lula é “capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente”.

Battisti foi condenado na Itália, mas chegou a receber asilo político no Brasil durante os governos do PT. No entanto, o ex-presidente Michel Temer decidiu extraditar o ex-terrorista para seu país, onde segue preso desde então.

Bolsonaro falou sobre a entrevista e disse que a fala sobre Lula foi bem direta.

“Cartas do Battisti, publicadas no jornal Folha de S. Paulo, e ele dizendo que o Lula é capaz de fazer tudo para chegar à Presidência. E tudo é tudo. Cada um entenda como bem entender. Não interessa se vai ser uma eleição limpa ou não. Ele fará tudo para chegar”, apontou.

Na sequência, o presidente falou sobre chantagens contra poderosos, sobre Cuba e sobre festinhas do PT.

“E as pessoas que ele tem nas mãos. Pessoas que devem favores, mas os favores são chancelados com esse pessoal. Certas coisas que a gente não consegue explicar. Peço que vocês entendam a figura do Daniel. Entendam a figura dos quatro hotéis em Cuba, onde quem passou por lá vai ser refém do regime cubano. Quem participou de festinha com o PT na Região dos Lagos, por exemplo, pode ter certeza que essas festinhas foram filmadas. E essas pessoas devem favores. Então, a gente vê certas pessoas trabalhando de certa forma que você não consegue entender”, destacou.

Um trecho da revelação foi compartilhado nas redes sociais pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Fonte: Pleno.News