Uma pesquisa de intenção de votos divulgada pelo instituto Equilíbrio Brasil ontem (28), com uma amostra mais ampla do que aquelas que têm sido apresentadas pelos tradicionais Ipec e Datafolha, indicou a liderança do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. De acordo com o levantamento, o atual líder tem 44% da preferência, contra 39% de Lula (PT). As informações são do Pleno.News.

O número de pessoas consultadas e cidades pesquisadas pelo Equilíbrio Brasil é bem maior do que aquele que tem sido registrado nos mais recentes levantamentos feitos pelos institutos Ipec e Datafolha, por exemplo. De acordo com o Equilíbrio Brasil, foram ouvidas 11.500 pessoas em 1.286 cidades, entre os dias 20 e 22 de setembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais.

Já na última pesquisa Ipec, divulgada na segunda (26), foram ouvidas 3.008 pessoas em 183 cidades. Na atual pesquisa Datafolha, publicada na quinta passada (22), foram 6.754 entrevistados em 343 cidades. Em ambas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Ao contrário da pesquisa do instituto Equilíbrio Brasil, os atuais levantamentos do Ipec e do Datafolha indicam ampla liderança de Lula, com o Ipec indicando uma vitória do petista por 48% a 31% contra Bolsonaro, e o Datafolha apontando uma liderança do petista por 47% a 33%.

OUTROS DADOS DA PESQUISA EQUILÍBRIO BRASIL

Na análise feita apenas com os votos válidos, Bolsonaro aparece com 46%, contra 41% de Lula, no levantamento feito pelo Equilíbrio Brasil. Já na avaliação feita por regiões do país, o atual líder aparece na frente no Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, perdendo para o petista apenas no Nordeste.

Na pesquisa com as intenções de voto para o segundo turno, Bolsonaro aparece com 4 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PT. De acordo com o levantamento, o atual presidente tem 47% da preferência, contra 43% de Lula. A pesquisa do instituto Equilíbrio Brasil foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02018/2022.