No intuito de fortalecer a representatividade política do Vale do Aço nos cenários estadual e nacional, elegendo representantes compromissados com o desenvolvimento da região, além de despertar na comunidade o interesse pelas agendas públicas, foi relançada nessa segunda-feira (4), durante a 45ª reunião da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA) a Campanha Voto Vale 2022.

A ação inserida no projeto Representatividade, do eixo Sustentabilidade, tem como objetivo disseminar a importância do voto consciente contribuindo para a diminuição do índice de votos nulos e brancos nas eleições usando como referência o último pleito eleitoral e aumentar o número de representantes regionais nas câmaras legislativas.

Para Luciano Araújo, coordenador do projeto, a ideia é eleger candidatos do Vale do Aço, ficha limpa e compromissados com a estratégia de desenvolvimento da região em consonância com a Agenda de Convergência.

“De acordo com o nosso colégio eleitoral temos condições de eleger quatro deputados estaduais e dois federais, a fim de consolidar o Vale do Aço e os projetos prioritários de desenvolvimento seja na educação, infraestrutura, saúde, segurança, competitividade e sustentabilidade”, endossou.

Ele explica que a iniciativa tem critérios bem definidos e aprovados pelo comitê gestor.

“A campanha foi pensada em dialogar com a sociedade e candidatos. A primeira fase considerada pré-campanha, vai do dia 04/04 a 19/07, e está focada em buscar a conscientização para a importância do voto consciente e compreensão da atuação dos deputados; a segunda fase ocorrerá do dia 16/08 a 01/10, com os candidatos já definidos, momento em que fomentaremos a escolha por candidatos locais comprometidos com a região, sem exposição de partido e mantendo o foco na intenção de voto local e válido. Já a terceira e última etapa, a partir do dia 03/10, com a definição dos candidatos eleitos, faremos o convite para que os mesmos participem de forma efetiva dos fóruns da Agenda de Convergência”, explica.

Para Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência a proposta é de conscientização política, análise dos candidatos, além do histórico do candidato.

“O voto Consciente é um forte instrumento de mudança política e social e essa é a mudança que tanto almejamos. Nosso objetivo nessa iniciativa é de conscientização num movimento 100% apartidário”, reforça Gaggiato.

Interessados em baixar o material desenvolvido para a campanha Voto Vale 2022 poderão fazer o download a partir do dia 10/04, através do link no site da Agenda de Convergência.