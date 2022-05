Durante um evento em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um “recado” ao presidente Jair Bolsonaro e afirmou que ele está com “os dias contados”. As declarações ocorreram nessa segunda-feira (9).

O evento que contou com a presença do petista aconteceu no Expominas e registrou políticos, músicos e artistas.

“Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem é medo de perder as eleições e ser preso”, destacou Lula.

Após a declaração, o vereador Carlos Bolsonaro decidiu rebater Lula.

“Por que o descondenado e seus comparsas berram com tanto ódio, há tanto tempo, suplicando prisão para qualquer opositor político? Isso é um ato democrático? Pelo que qualquer um sabe, quem já foi condenado em 1ª, 2ª e 3ª instâncias pelos crimes de corrupção foi ele e não outros! Imagine se é outro que fala tal absurdo? O objetivo destes é metodicamente colocar em igualdade psicológica possíveis presidenciáveis com a desinformação utilizada diariamente. Jamais esqueçamos do sombrio passado de governos anteriores em nosso país!”, destacou.

Fonte: Pleno.News