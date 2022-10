Um dia após as eleições 2022, lideranças da Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA), reuniram-se para o 48ª Fórum, na sede da Fiemg, em Ipatinga.

Em pauta, além dos projetos dos eixos estruturadores: Infraestrutura, Segurança, Saúde, Educação, Competitividade e Sustentabilidade, o resultado das eleições que reelegeu no 1º turno, em Minas Gerais, o governador, Romeu Zema (Novo) com 56,18%; o senador Cleitinho (PSC) com 41,52% e os deputados federais da região: Rosângela Reis (PL), Hercílio Diniz (MDB), Domingos Sávio (PL) e o deputado estadual, Celinho Sinttrocel (PCdoB).

De acordo com Luciano Araújo, coordenador da campanha “Voto Vale”, uma iniciativa do eixo Sustentabilidade, da ACVA, a meta era de eleger pelo menos quatro candidatos a deputado estadual e dois candidatos a deputado federal com mais de 30% dos votos na região, contribuindo para a diminuição dos votos nulos e brancos e o aumento de eleitores que vão às urnas.

“Tivemos no Vale do Aço 60 candidatos a deputado estadual e 39 candidatos a deputado federal, número extremamente expressivo, diluindo muito os votos na região. Observamos que o número de abstenção permanece alto, dos 335mil eleitores do Vale do Aço, cerca de 23%, quase 80 mil pessoas não compareceram às urnas, o que impacta negativamente no objetivo da campanha que é de aumentar a representatividade política da região na assembleia e na câmara”, justificou Araújo.

Luciano reforçou que o Projeto Representatividade terá continuidade nas próximas eleições. “Seguiremos atentos e trabalhando para melhorar cada vez mais a consciência do cidadão do Vale do Aço, a fim de aumentar a nossa representatividade atraindo os olhares tanto do Estado, quanto do Governo Federal para a nossa região”, endossou.

Na oportunidade, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato, parabenizou a deputada estadual Rosângela Reis que a partir de janeiro de 2023 representará a região em Brasília.

“Nosso reconhecimento e gratidão à deputada que além de desenvolver um excelente trabalho é uma grande apoiadora dessa Agenda. Que possamos nos próximos quatro anos trabalharmos conjuntamente nos pleitos que contribuem para o desenvolvimento regional”, disse.

Rosângela Reis reafirmou seu compromisso com a Agenda de Convergência. “Participo e defendo as pautas da Agenda de Convergência desde o início. São eixos com demandas importantes que continuarei lutando como a Duplicação da BR-381, Reforma e ampliação do aeroporto, nossa tão sonhada Universidade Federal, a Construção da Ceasa, Ampliação do nosso Instituto Federal, Asfaltamento das estradas que ligam vários municípios da nossa região”, pontuou.

Para Bruno Morato, prefeito de Santana do Paraíso, o resultado foi positivo. “Estaremos bem representados com os nossos deputados federais e estadual, todos têm grande capacidade de articulação e sensibilidade para entender os problemas da região e buscar as melhores soluções alinhadas as demandas da Agenda de Convergência, opinou.

Acompanhe os projetos da ACVA através do site: https://www.agendadeconvergenciamg.org.br/