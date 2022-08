O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou mais uma vez sua vinda ao Vale do Aço, que estava programada para o próximo dia 8 de setembro para cumprir agenda de campanha. A informação foi publicada no Instagram da MaisVip.

Conforme noticiado pelo Carta de Notícias no dia 22 último, Lula desembarcaria um dia após ser realizada uma motocarreata, que está sendo organizada por grupos conservadores, em comemoração ao Dia da Independência – 7 de Setembro.

POST PUBLICADO NO INSTAGRAM MAISVIP

“De acordo com o candidato a deputado estadual, Léo Patrick (PT), a campanha presidencial tem enfrentado oscilações de agenda. A data da visita seria no dia 8 de setembro, porém surgiu uma nova necessidade na data e por isso o candidato teve que adiar a programação em Ipatinga. De acordo com as informações, a vinda do petista está garantida, porém agora não tem uma data confirmada”.

MAIS UM CANCELAMENTO

Esta não é a primeira vez que o ex-presidente cancela sua visita a Ipatinga. Na edição do dia 7 de julho, o Carta de Notícias antecipou a visita de Lula a Ipatinga, quando algumas fontes informaram que “o candidato do PT” desembarcaria em um heliponto de uma mansão no Condomínio Village Nobre.