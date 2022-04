Nesta segunda-feira (4), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se for eleito, pretende demitir 8 mil militares de cargos comissionados no governo de Jair Bolsonaro. Ele deu declarações durante um encontro com sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

“Vamos ter que começar o governo sabendo que vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos de pessoas que não prestaram concurso. Vamos ter que tirar. Isso não pode ser motivo de bravata, tem que ser motivo de construção. Porque se a gente fizer bravata pode não fazer”, falou o ex-presidente.

Lula será lançado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como candidato à Presidência da República.

Na semana passada, o petista já tinha se manifestado contra membros das Forças Armadas. Em um discurso no Rio de Janeiro, ele afirmou que “o Exército não serve para a política” e que deveria servir para “proteger a fronteira e o país de ameaças externas”.

Fonte: Pleno.News