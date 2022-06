O Ministério da Defesa divulgou no início da tarde desta terça-feira (28), a lista com os nomes dos representantes das Forças Armadas que irão fiscalizar as eleições deste ano. No total, serão dez militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. As informações são do Pleno.News.

Os nomes foram enviados ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin. No documento, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, agradeceu a Fachin “pelas manifestações de apreço e de consideração, bem como renovo a permanente interlocução deste Ministério com a Corte Eleitoral, tendo como maior propósito contribuir para fortalecer o processo eleitoral brasileiro”.

Confira os nomes:

– Coronel Marcelo Nogueira de Sousa (Exército) – Chefe da Equipe;

– Coronel Wagner Oliveira da Silva (Força Aérea);

– Coronel Ricardo Sant’ana (Exército);

– Capitão de Fragata Marcus Rogers Cavalcante Andrade (Marinha);

– Capitão de Fragata Helio Mendes Salmon(Marinha);

– Capitão de Fragata Vilc Queupe Rufino (Marinha);

– Tenente-Coronel Rafael Salema Marques (Força Aérea);

– Major Renato Vargas Monteiro (Exército);

– Major Marcio Antônio Amite (Exército); e

– Capitão Heitor Albuquerque Vieira (Força Aérea).