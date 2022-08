O presidente Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado hoje (22) no Jornal Nacional da TV Globo. Uma das três pessoas que acompanharão Bolsonaro é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O programa vai ao ar a partir das 20h30.

Cada candidato entrevistado tem a possibilidade de levar até três pessoas. Com isto, o chefe do Executivo também será acompanhado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten.

De acordo com assessores do presidente, o intuito é mostrar comprometimento com reformas.

Bolsonaro será sabatinado pelos âncoras, William Bonner e Renata Vasconcellos durante uma entrevista que irá durar 40 minutos.

Nesta terça-feira (23), o convidado será Ciro Gomes (PDT). Principal concorrente de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será sabatinado na quinta-feira (25). Simone Tebet (MDB) fecha as entrevistas na sexta-feira (26).

Com informações do Pleno.News