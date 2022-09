O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo (PL), marcou 43,5% de intenção de votos na pesquisa divulgada pelo Instituto Brasmarket, nesta quinta-feira (15). A pontuação foi registrada na categoria estimulada.

Ainda quando analisados os votos válidos, o levantamento aponta para uma vitória de Bolsonaro ainda no primeiro turno. O cálculo dos votos válidos desconsidera brancos, e nulos, que na pesquisa somam 6,8%, e também os eleitores que não sabem, que corresponde a 5,3% na estimulada.

Já na categoria espontânea, Jair Bolsonaro somou 40,2% dos votos. O principal adversário na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou em segundo lugar nas duas categorias, atingindo 28,4% na categoria espontânea e 30,5% na estimulada.

Confira abaixo o percentual de cada um dos candidatos à presidência da República:

Na votação espontânea, Bolsonaro marcou 40,2%, e Lula 28,4%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 6,1%, Simone Tebet com 3,3%, Soraya Thronicke com 0,5% e Felipe D’ávila com 0,3%. Outros somaram <0,1%, branco/nulo 6,0%, e não sabe/sem resposta 15,3%.

A pesquisa espontânea é quando os entrevistados citam o nome do candidato sem estímulo.

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados são apresentados aos nomes dos candidatos, Bolsonaro apresentou vantagem maior, marcando 43,5%. Lula, na sequência, atingiu 30,5%. Ciro, Simone e Soraya também tiveram pontuação mais alta nesta categoria, atingindo 7,6%, 4,6% e 0,8%, respectivamente. Felipe D’ávila se manteve com 0,3%.

Alguns candidatos que não pontuaram na categoria anterior, foram escolhidos pelos entrevistados na estimulada. Padre Kelmon e Sofia Manzano somaram 0,2% cada. Constituinte Eymael, por sua vez, aparece com <0,1%. Léo Péricles e Vera não pontuaram. Branco/nulo somaram 6,8%, e não sabe/sem resposta 5,3%.

REJEIÇÃO

Neste quesito, Lula foi citado 52,5% dos entrevistados. Em seguida, Bolsonaro marcou 31,4%. Depois, Ciro Gomes aparece com 3,1% e Simone Tebet com 0,5%. Felipe, Soraya, Eymael e Vera pontuaram <0,1% cada. Padre Kelmon, Léo Péricles e Sofia não foram mencionados. Não rejeita nenhum somou 6,9%, e não sabe/sem resposta 5,3%.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO BOLSONARO

Jair Bolsonaro teve o governo avaliado como ótimo por 25,5% dos entrevistados. A avaliação “boa” foi escolhida por 21,7% das pessoas ouvidas. Regular foi selecionado por 21,1% das pessoas, ruim 8,1% e péssima 21,2%. Não sabe/sem resposta somaram 2,5%.

DADOS DA PESQUISA

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01527/2022, foi registrada em 09/09/2022 e divulgada nesta quinta-feira (15). A margem de erro é de 2,0%.

Foram ouvidas 2.400 pessoas, de 504 cidades, sendo 75 da região Sudeste, 116 do Nordeste, 90 do Sul, 141 do Norte e 82 do Centro-Oeste. A coleta dos dados foi realizada por meio de contato telefônico, de 10/09 a 14/09. O público alvo eram pessoas acima de 16 anos.

A pesquisa foi contratada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio De Janeiro – ASSERJ EST UNIF, teve custo de R$ 50 mil, pago com recursos próprios.

Com informações do Leiagora