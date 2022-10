O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais para rebater uma declaração do ex-presidente Lula (PT) sobre os eleitores do Estado. Zema disse que o povo mineiro já está “vacinado” contra o partido do candidato à presidência.

Durante ato de campanha em BH, nesse domingo (9), Lula disse que Zema precisa saber que a população tem consciência ao votar.

“A única coisa que ele tem que levar em conta… é não pensar que o povo é gado. O povo tem consciência do que está acontecendo no país”, afirmou o governardor.

Em resposta ao ex-presidente, o governador fez uma publicação no Twitter na manhã de hoje, Zema voltou a fazer críticas à gestão de Fernando Pimentel (PT) no Estado, além de dizer que o povo mineiro não é gado.

“No governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado. É povo sábio e honrado, que do PT já tá vacinado”, publicou Romeu Zema.

ZEMA APOIA BOLSONARO

O governador reeleito de Minas declarou oficialmente o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Em visita a Brasília na última terça-feira (4), Zema se encontrou com o candidato à reeleição e selou a aliança.

“Não poderia deixar, neste momento, de estar aqui colocando nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos, e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para a frente”, afirmou em pronunciamento.

O governador de Minas disse que “acredita muito mais” nas propostas de Bolsonaro do que no plano de governo de Lula, que disputa o segundo turno das eleições: “até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado”.

“Então estou aqui hoje para declarar apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. Nós estamos falando de realidade, não de versões”, completou Zema, listando críticas à gestão do ex-governador Fernando Pimentel em Minas.

Com informações BHAZ