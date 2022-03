Durante entrevista à Bloomberg, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, narrou uma conversa que teria tido com o presidente Jair Bolsonaro a respeito do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro.

O ministro disse que Bolsonaro afirmou que errou ao indicar Moro para o Ministério da Justiça.

“Um dia, ele [Bolsonaro] me disse: Olha, cometemos muitos erros e entre eles está ter nomeado Sergio Moro. Se tivéssemos um ano de experiência antes, talvez não tivéssemos feito isso”, contou.

Gilmar Mendes afirmou ainda que um dos legados de Bolsonaro foi ter nomeado Sergio Moro e “devolvê-lo para o nada”.

“Eu disse: Não, presidente. Entre os seus legados está ter nomeado Sergio Moro ministro da Justiça e depois tê-lo devolvido para o nada”, relatou.

Fonte: Pleno.News