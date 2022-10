O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Deputado federal eleito, Leão disse que “tomou juízo” e espera que os baianos o sigam no apoio ao chefe do Executivo, no segundo turno. Leão compunha chapa com Rui Costa (PT), que comanda o Estado.

“Chega de PT! Tomei juízo. Eu espero que meu povo da Barra me acompanhe nessa tomada de juízo. Quero uma vida nova”, disse.

DEBANDADA

Em março, o PP iniciou uma debandada do governo de Rui Costa. Em uma nota pública, a sigla informou que, em 14 anos de aliança com o PT da Bahia, o PP “contribuiu ativamente” nas três vitórias eleitorais, em 2010, 2014 e 2018.

O partido explicou que, sob a coordenação do senador petista Jaques Wagner, foi prometido ao PP o governo estadual durante os nove meses finais do atual mandato. Isso porque Rui Costa se afastaria para concorrer ao Senado, e o senador Otto Alencar (PSD) disputaria o governo baiano. Nesse arranjo, João Leão se tornaria governador por nove meses, e não se candidataria a nenhum cargo em outubro.

Mas, sem cumprir o acordo, Wagner anunciou uma nova composição da chapa. Nela, o vice-governador não teria nenhuma participação nem assumiria o governo por nove meses. Otto Alencar não aceitou a candidatura a governador, e o PT decidiu um nome próprio, o secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues.

Com informações da Revista Oeste