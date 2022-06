Nesta quarta-feira (15), dia em que Uberlândia recebe o ato de lançamento da aliança Lula-Kalil, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou reforço policial na cidade do Triângulo Mineiro. Em publicação interpretada como indireta ao ex-presidente petista nas redes sociais, o mandatário disse que o objetivo é “não dar brecha pra bandido”.

“Vamos inaugurar a sede do 32º Batalhão PM e entregar mais 24 viaturas esse mês. Pra manter o Estado mais seguro do país, temos tolerância zero com o crime: de pequenos delitos aos ladrões dos cofres públicos”, publicou Zema no Twitter.

O anúncio foi visto como uma provocação a Lula (PT), que se junta em “dobradinha” com Alexandre Kalil (PSD), adversário de Zema nas eleições para o Governo de Minas. “Parece que a recepção de Lula já está quente”, comentou uma internauta na postagem. “Que bom Zema… Porque tem dois bandidos chegando lá hoje”, escreveu o deputado Bruno Engler (PL).

LULA-KALIL

Lula, pré-candidato a presidente da República; Alexandre Kalil, pré-candidato a governador de Minas Gerais; e Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa com o petista, vão participar juntos de ato público pela primeira vez hoje, em Uberlândia.

“É um prazer voltar a Uberlândia e conversar com o povo do Triângulo Mineiro”, disse o ex-presidente em entrevista à Rádio Vitoriosa nessa terça-feira (14). Lula ainda disse que a cidade é “uma das cidades mais importantes” do país.

O evento será realizado no Unitri (Centro Universitário do Triângulo) a partir das 17h.

*BHAZ