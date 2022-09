O município de Timóteo, cumprindo as metas do Programa Saúde nas Escolas (PSE) do governo federal, desenvolvido pelos ministérios da Saúde e da Educação, realiza uma ação educacional nas escolas sobre o tema “Alimentação Saudável e Prevenção à Obesidade”. A atividade é efetivada em parceria pelas secretarias municipais de Saúde e Qualidade de Vida e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, visando atender à rede pública municipal de ensino.

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.

O Programa Saúde nas Escolas tem o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Nesta terça-feira (13), foram iniciados os trabalhos da ação educacional “Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade” com palestra na Escola Municipal Infantil Monteiro Lobato.

Esta ação atenderá ao todo 1.113 crianças de escolas de educação infantil e creches conveniadas. As instituições contempladas neste momento são: E.M.I. Monteiro Lobato; Creche Amor e Luz; Umei (Unidade Municipal de Educação Infantil) Angélica; Umei João Bolinha; Umei Cantinho da Descoberta; Umei Professor Ruimar Bertelli; e E. M. I. Cecília Meireles.

A equipe do Departamento de Assistência ao Educando da Secretaria de Educação e da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde atuam de forma conjunta desenvolvendo atividades lúdicas e criativas sobre o tema. A abordagem divertida pretende fazer com que as crianças escutem e participem da ação, de forma a assimilarem os conhecimentos sobre a importância da alimentação para a saúde e o desenvolvimento delas.

“As crianças foram muito receptivas, entenderam a mensagem e interagiram durante as atividades. Temos certeza de que vão levar esse conhecimento para a vida”, comentou a nutricionista Tathiane Ferreira Silva do Departamento de Assistência ao Educando. O tema sobre Alimentação Saudável e Prevenção à Obesidade será tratado durante o mês de setembro.

INTERSETORIALIDADE

A intersetorialidade das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade. A articulação entre Escola e Atenção Primária à Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.

CARDÁPIO SAUDÁVEL

A Secretaria de Educação disponibiliza uma merenda escolar de qualidade para todos os alunos da rede municipal de ensino, além de atender creches conveniadas, a Apae e o Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa (Creia) Pe. Jean Marie Lemaire. O cardápio segue as normas da Resolução 06 de 08 de maio de 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação.

Elaborado por nutricionistas, o cardápio oferece produtos diversificados (frutas, legumes, verduras, carnes, biscoitos e leite) que atendam as necessidades nutricionais diárias de cada aluno no período em que permanece na escola. A Secretaria de Educação também prioriza a aquisição de produtos produzidos pela agricultura familiar.