A 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza será realizada, neste ano, entre 4 de abril e 3 de junho. Em Minas Gerais, a estimativa é que 8.299.488 pessoas estejam incluídas nos grupos prioritários para a vacinação. A imunização tem como objetivo a redução das complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza. A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Estado.

O Ministério da Saúde já divulgou o cronograma da campanha, que terá duas etapas, segundo a população prioritária para a vacinação. A primeira fase vai até 30 de abril e será direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, de 2 de maio a 3 de junho, as doses serão direcionadas ao público infantil, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, de segurança e salvamento, dentre outros.

O dia D de mobilização nacional está marcado para 30/04. Nesta data, as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) também devem ser imunizadas.

Segundo a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Josianne Gusmão, mesmo quem se imunizou contra Influenza em 2021 e faz parte dos grupos prioritários da campanha deste ano deve tomar a vacina novamente.

“A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A vacinação anual previne as formas graves da doença, reduzindo o impacto sobre o sistema de saúde, principalmente, neste momento de pandemia que estamos enfrentando. A meta é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários”, afirma a coordenadora. A SES-MG já iniciou a distribuição do imunizante para as Unidades Regionais de Saúde.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2021 foram aplicadas 4.541.451 doses da vacina contra a influenza em Minas Gerais nos grupos prioritários (crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos). A cobertura foi de 79,2% desse público.

OCORRÊNCIAS EM MINAS

Em 2021 foram notificados 362 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza e 47 óbitos. Em 2022, até o momento, são 341 casos notificados da doença e 56 óbitos. A SES-MG reforça que os dados são parciais e sujeitos à alteração.

Cronograma da 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza:

Primeira etapa – 4 a 30/04

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Trabalhadores da saúde;

Segunda etapa – de 02/05 a 03/06

– Crianças (6 meses a < de 5 anos);

– Gestantes e puérperas;

– Povos indígenas;

– Professores;

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

– Trabalhadores Portuários;

– Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.