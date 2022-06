Devido às baixas coberturas vacinais para as duas doenças no Estado, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorroga as campanhas nacionais de vacinação contra a influenza e o sarampo até o dia 24/06. O comunicado sobre a prorrogação foi emitido pelo Ministério da Saúde (MS), nessa quinta-feira (2), e tem o objetivo de garantir a imunização do público elegível para as duas campanhas, mantendo coberturas vacinais ideais e garantindo a proteção contra as doenças, que são imunopreveníveis. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde em todo o estado.

Até ontem, as coberturas vacinais contra a influenza e sarampo em Minas Gerais estavam em 54,6% e 47%, respectivamente. Para a gripe, a meta é de 90% de cobertura vacinal para os grupos prioritários, estimados em 8.299.488 pessoas. Em relação ao sarampo, a campanha de 2022 foi direcionada aos trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de 5 anos – mais de 1,7 milhão de indivíduos – e a meta de cobertura vacinal é de 95%.

“As campanhas de vacinação contra a gripe e contra o sarampo foram prorrogadas até o dia 24/06. Isso só aconteceu porque não batemos a nossa meta. Estamos longe, aliás”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. “O sarampo é uma doença que já tinha sido erradicada em nosso estado e no nosso país e voltamos a ter essa doença em nosso território porque deixamos de lado a vacinação. E também a gripe, pois estamos em um momento sazonal de doenças respiratórias, com muitas pessoas gripando e internando e poderíamos ter este público protegido”, afirmou o secretário, que fez ainda um alerta para a população. “A principal arma contra essas doenças está disponível no posto de saúde. Então, quem ainda não se vacinou e é do grupo do público alvo, vá até o posto e garanta a sua proteção, para que não corra nenhum risco neste período”, completou.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, a ampliação da cobertura vacinal contra a influenza e o sarampo tem como objetivo ainda evitar complicações, hospitalizações e óbitos causados pelas duas doenças. “A vacinação é importante, é a forma mais segura e eficaz de interromper a circulação de vírus e evitar a sobrecarga no sistema de saúde. A gripe e o sarampo são doenças sérias e a melhor forma de prevenção é a vacinação”, reforça.

AÇÕES

Ainda segundo Josianne Gusmão, durante o período de prorrogação serão intensificadas ações de mobilização em todo o estado para estimular a vacinação. “Nos próximos dias vamos reforçar com as equipes das Unidades Regionais de Saúde ações de mobilização junto aos municípios, dentre elas a busca ativa e a vacinação extramuro”, informa.

Cobertura vacinal contra a influenza por grupo prioritário em Minas Gerais:

– Grupo das crianças de seis meses a menores de cinco anos: 41,5%

– Grupo das gestantes: 29,3%

– Grupo das puérperas: 31,3%

– Grupo dos povos indígenas: 42,9%

– Grupo dos professores: 40,0%

– Grupo dos trabalhadores da saúde: 60,9%

– Grupo dos idosos: 60,8%

– Grupo dos caminhoneiros:11,6%

– Grupo de comorbidades:24,4%

– Grupo das forças armadas (membros ativos): 21,3%

– Grupo das forças de segurança e salvamento: 20,3%

– Grupo dos funcionários do sistema de privação de liberdade: 22,4%

– Grupo das pessoas com deficiência permanente: 2,3%

– Grupo dos trabalhadores do transporte: 13,3%

– Grupo dos trabalhadores portuários: 186,2%

Os dados sobre a vacinação contra a influenza podem ser acessados em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/Influenza_UF/Influenza_UF.html

COBERTURA VACINAL CONTRA O SARAMPO EM MINAS GERAIS

Os grupos elegíveis para vacinação contra o sarampo em 2022 são os trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Segundo dados do Painel do Ministério da Saúde, atualizado em 02/06, a cobertura para o primeiro grupo é de 45,84% de um público estimado de 606.091 pessoas e, para o segundo grupo, é de 47% de um universo de 1.165.916 crianças.