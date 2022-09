Serão iniciadas nesta sexta-feira (30), as atividades voltadas para os atendimentos ambulatoriais a pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade de Caratinga, no sudeste de Minas Gerais. Os atendimentos oncológicos serão realizados no ambulatório do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Dário Grossi. A ação faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Caratinga, Prefeitura de Ipatinga e HNSA e a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social.

Os pacientes residentes das cidades da Micro de Caratinga, que atualmente fazem consultas de controle após término do tratamento em Ipatinga, serão acompanhados por dois médicos, integrantes da equipe de oncologia da FSFX, na própria cidade de Caratinga. A aproximação da assistência especializada com a atenção básica de saúde irá também permitir acelerar o processo de diagnóstico de câncer e assim, facilitará a jornada do paciente de toda região. O espaço também está equipado para receber pequenas cirurgias e biópsias com anestesia local.

Para a realização dos atendimentos, a estrutura dispõe de um corpo clínico formado por um médico clínico e um cirurgião geral, além do apoio de um auxiliar administrativo, responsável pelo agendamento de consultas e procedimentos.

“O nosso objetivo é levar assistência médica integrada de qualidade a um maior número de pessoas possível. Esse é um momento muito importante para a Fundação São Francisco Xavier, que tem a missão de contribuir para o bem-estar da população e já tem know-how e excelência na oncologia, reconhecida nacionalmente. Estamos chegando à Caratinga com um serviço de grande importância para essa população”, destaca o diretor-presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora fica à rua Deputado José Augusto Ferreira, 89. Os atendimentos serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.