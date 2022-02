Durante a pandemia, a tecnologia se tornou essencial para promover a integração, a comunicação e a aproximação entre as pessoas. Permitiu o trabalho remoto (home office) e o ensino à distância e foi importante para minimizar os impactos do isolamento social. Porém, o uso excessivo de telas pode acarretar prejuízos à saúde física e mental, como problemas de concentração, atenção, percepção e memória e complicações osteomusculares.

Para orientar as pessoas sobre como se sociabilizar digitalmente sem prejudicar a saúde, a Cenibra promoverá, no dia 9 de fevereiro, uma live com dois especialistas no tema: Dr. Leonardo Machado, médico psiquiatra, e Dra. Alessandra Regina, médica ortopedista. A live será transmitida no canal da Empresa no YouTube, das 15h30 às 16h30, pelo link https://www.youtube.com/watch?v=VQD4T5W5bTs.

Os palestrantes debaterão sobre o uso das redes sociais e os impactos na saúde mental, os desafios de equilibrar o uso da tecnologia e a vida saudável, os tratamentos para a dependência provocada pelo excesso de conectividade, a relação entre pais e filhos, a prática de atividades físicas durante pandemia, dentre outros assuntos.

A iniciativa faz parte do Programa Qualidade de Vida e é uma das ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para a promoção do bem-estar e da saúde. Toda a comunidade está convidada para assistir à live.

PALESTRANTES

Dr. Leonardo Machado é especialista em Psiquiatria, mestre e doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é autor de livros e artigos científicos publicados na área de Psiquiatria, prevenção de transtornos mentais, Psicologia Positiva e Psiquiatria Positiva. É referência em temas ligados à Psiquiatria e saúde mental.

Dra. Alessandra Regina é pós-graduada em doenças osteometabólicas, especialista em Ortopedia e Traumatologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como cirurgiã do Trauma Ortopédico e é médica ortopedista do time feminino do Clube Atlético Mineiro, desde 2019.