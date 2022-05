As diretrizes da Saúde em Coronel Fabriciano para os próximos anos estão definidas. No último fim de semana, o município traçou as metas de investimento escolhidas pela população nas pré-conferências e referendadas na 15ª Conferência Municipal de Saúde. Com essas definições, as políticas de aplicação dos recursos do SUS ficam mais claras atendendo as demandas que a população escolheu.

O tema central da conferência foi: “A consolidação do SUS para manutenção do direito à saúde”. A partir dele, três eixos temáticos foram colocados em discussão conforme orientação do Ministério da Saúde: O SUS que temos e o SUS que queremos; Prevenção como a melhor solução para o SUS; e Saúde em rede: Garantia de acesso e melhoria da qualidade. Durante o evento foram formados grupos de onde saíram as definições por prioridade.

O eixo 1, que teve como tema “O SUS que temos e o SUS que queremos” tem como prioridade definida a reforma das Unidades Básicas de Saúde de Cocais, do Amaro Lanari (já em andamento) e do bairro Mangueiras. Já o eixo 2, cujo tema foi a “Prevenção como a melhor solução para Saúde”, elegeu o fortalecimento do Programa Saúde nas Escolas (PSE) com palestras e oficinas sobre combate às arboviroses, alimentação saudável e planejamento familiar. O Eixo 3, “Saúde em rede: garantia de acesso para melhoria da qualidade” focou na informatização da rede de atendimento, como foco no prontuário eletrônico e na informação.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, fez questão de elogiar a participação da população, que possibilitou a eleição de mais de 100 delegados durante as pré-conferências e que compareceram nos dois dias da conferência.

“Nós jamais tivemos uma participação tão grande. Em épocas passadas era difícil formar o número de delegados necessários. Dessa vez, sobrou candidatos. Isso mostra que nossas ações têm sido assertivas e que estamos no caminho certo oferecendo à população o SUS que ela merece e precisa”.

O secretário também ficou satisfeito com as deliberações da Conferência. “O que a população escolheu como prioridades as que nós (prefeitura) já estamos projetando e que são viáveis. Por isso, a partir de agora, vamos nos concentrar no atendimento dessas demandas.”, concluiu.

NOVO CONSELHO

Ao final da conferência, foram escolhidos entre os delegados, os novos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho é deliberativo e avaliza todos os investimentos feitos pelo município. Das pequenas ações aos grandes projetos, tudo precisa passar pelo crivo dos conselheiros. Em breve, a nova equipe do conselho se reunirá para escolher a nova diretoria.