A Prefeitura de Coronel Fabriciano informa que abriu os agendamentos para a vacinação das crianças de 3 a 5 anos contra Covid-19. O município aguardou a normativa do Ministério da Saúde (MS), que seguiu orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A vacina autorizada para este público infantil é a Coronavac, com duas doses no intervalo de 28 dias entre elas. Portanto, ao tomar a 1ª dose, é importante já agendar a data para a 2ª dose. Crianças com comorbidades podem ser vacinadas normalmente.

A Secretaria de Governança da Saúde informa que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão de portas abertas para atender a população. Ao comparecer à UBS, os pais ou responsáveis serão informados sobre o local em que a criança será vacinada.

Pai, mãe ou responsável não precisa levar a criança no momento do agendamento, apenas no dia da vacinação. No dia e horário agendados é necessário apresentar o cartão de vacinas. Não é possível atualizar o cartão com outras vacinas. É preciso esperar um prazo de 15 dias para tomar outras doses.

PROTEÇÃO TAMBÉM NA INFÂNCIA

Assim como os adultos, as crianças também estão expostas ao risco do Coronavírus e a vacina tem se mostrado eficaz em crianças. A aplicação da vacina tem o aval das sociedades Brasileira de Pediatria, de Imunizações, de Infectologia e de Pneumologia e Tisiologia.

O uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos foi testado e aprovado pelo Instituto Butantan.