Ipatinga inicia, nesta terça-feira (7), a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 em adultos acima dos 50 anos e profissionais de Saúde maiores de 18 anos. A ampliação do público-alvo segue a recomendação da nota técnica do Ministério da Saúde (MS), publicada no sábado (4).

Com isso, mais de 69 mil pessoas se tornam elegíveis para receber a 4ª dose no município, sendo 29.931 mil adultos acima de 50 anos. Para poder tomar o novo reforço vacinal, as pessoas precisam já ter completado quatro meses desde a terceira dose contra a Covid.

A vacinação freou a velocidade de contaminação da Covid-19 e diminuiu expressivamente o número de óbitos, mas o vírus segue circulando.

DADOS DE VACINAÇÃO EM IPATINGA

Em Ipatinga, há um número estimado de 20.540 crianças de 5 a 11 anos. Até a última quinta-feira (2), apenas 57% das crianças dessa faixa etária haviam sido vacinadas com a primeira dose, e dessas apenas 32% receberam a segunda dose contra a Covid-19.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram ainda que, ao todo, cerca de 14.028 mil pessoas estavam com a D2 atrasada na cidade de Ipatinga até sexta-feira (3), e 144.852 mil pessoas já estavam aptas a tomar a primeira dose de reforço (3ª dose), mas ainda não haviam procurado o Sistema de Saúde.

O Secretário de Saúde, Cleber de Faria, disse que a taxa de aplicação da 2ª dose de reforço na população de 60 anos ou mais está em 30% do total. “Com a ampliação para 50 anos ou mais e com toda divulgação, acreditamos que a adesão aumente”, afirmou o secretário.