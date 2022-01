O cientista Andrew Pollard, um dos criadores da vacina Oxford/AstraZeneca, defendeu que não se pode “vacinar o planeta a cada seis meses” e que doses de reforço contínuas não são uma saída “sustentável”. Para o pesquisador, o correto seria “priorizar os mais vulneráveis” em vez de vacinar todos os maiores de 12 anos repetidamente.

As declarações foram feitas em entrevista ao jornal The Telegraph publicada nesta terça-feira (4). Na matéria, Pollard expressa que mais evidências são necessárias antes do início de uma campanha de quarta dose, que já foi adotada em Israel para idosos e profissionais de saúde.

Na avaliação de Pollard, “em algum momento, a sociedade terá que se abrir”. Ele admite, porém, que quando a reabertura ocorrer, “haverá um período de aumento de infecções”, mas ele crê que o “pior já passou” no que diz respeito à pandemia.

O cientista, que também é chefe do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido (JCVI) alertou ainda sobre o perigo da disseminação de informações falsas acerca das vacinas, mesmo em comentários “não intencionais”. Em sua avaliação, declarações de políticos feitos na Europa têm o poder de afetar pessoas mesmo na África.

Fonte: Pleno.News