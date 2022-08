Com o objetivo de orientar as mães sobre a forma correta de amamentar e apoiado pela Secretaria Municipal de Saúde, acontece no próximo sábado (27), de 14h às 17h, no galpão central do Parque Ipanema, o V “Mamaço” de Ipatinga. Aberto ao público, o evento é direcionado especialmente às mulheres em aleitamento materno e gestantes, reunindo também apoiadores da amamentação.

Idealizado pela doula e educadora perinatal Natália Luiza Pedro e encampado por outras profissionais da categoria na região, o primeiro e o segundo “Mamaço” ocorreram em 2018 e 2019 de forma presencial. Em 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19, as orientações foram transmitidas em ambiente virtual.

Como observa a Secretaria de Saúde de Ipatinga, esse é um tema de grande relevância, já que diz respeito a um momento tão decisivo na vida de muitas mães.

“O evento tem cunho social e leva à população informações importantes sobre amamentação, baseadas em evidência científica. Muitas vezes, não conseguir amamentar é falta de orientação, e ajudar as mães nesse momento pode ser determinante para a boa saúde do bebê”, destaca o secretário de Saúde do município, Cleber de Faria.

A função das doulas é proporcionar informação, acolhimento, apoio físico e emocional às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto, sendo o período de amamentação um dos estágios mais significativos entre as vivências da maternidade.

A programação do V “Mamaço” prevê palestras específicas sobre amamentação; sobre primeiros socorros e desengasgo em bebês, pelo Corpo de Bombeiros e, ainda, sobre Atividades Físicas X Amamentação, além de tira-dúvidas com profissionais, aferições de pressão e glicemia, orientações às mães presentes por servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Iguaçu.

Durante o evento, haverá também um sorteio de brindes para mães presentes.