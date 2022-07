Atendendo com prioridade ao suposto caso de Varíola dos Macacos em Coronel Fabriciano, a Fundação Ezequiel Dias (Funed), do Governo de Minas, informou nesta segunda-feira (18), que os exames relativos ao paciente da cidade com suspeita da doença, deram negativo.

Apesar do resultado, o município se mantém alerta aos riscos da doença, com qualificação das equipes de saúde para a adoção correta dos protocolos e do tratamento disponível.

Ricardo Cacau lembra que os sintomas são idênticos aos da Catapora ou Varicela, cuja vacina é disponibilizada na rede de saúde para crianças a partir dos 12 meses e segunda dose entre 15 e 24 meses de idade. A qualquer aparecimento de sintomas, a orientação é procurar a unidade básica de saúde de referência.