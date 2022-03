A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou no último final de semana mais uma etapa de cirurgias de catarata. Todas os procedimentos foram realizados no Hospital Dr. José Maria Morais, por meio do SUS – Sistema Único de Saúde.

Uma equipe da secretaria, liderada pela médica Dra. Décia Canedo, finalizou os atendimentos dos pacientes, que já passaram por cirurgia de um olho e necessitavam concluir o procedimento. Segundo a Dra. Décia, o sucesso das cirurgias foi total. “Os resultados foram perfeitos. Realizamos os exames pré-operatórios em todos os pacientes. Todos se comportaram corretamente antes e após as cirurgias e, com isso, não tivemos nenhuma intercorrência”, disse.

Dona Eleudes Lopes, aposentada, cumpriu o repouso conforme a orientação médica. “Fiquei tranquila e agora estou muito bem”. Dona Maria Geralda também exaltou o resultado. “Amei a primeira cirurgia e agora na segunda também estou me sentindo muito bem”, disse.

Com essa etapa, a terceira em 2022, o município atinge cerca de 600 pacientes operados dos dois olhos somente este ano e praticamente zera a fila de espera formada em virtude da inexistência da cirurgia no âmbito do município antes de 2017. Segundo a secretaria de saúde, a partir de agora todas as demandas serão atendidas mês a mês, rotineiramente, sem a necessidade de formar grupos para mutirão.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, lembra que as cirurgias de cataratas poderiam ter sido realizadas em 2020 ou 2021, mas a gestão se viu obrigada a suspender as cirurgias eletivas em virtude da pandemia do Coronavírus. “Nós recuperamos o tempo perdido e solucionamos um grande problema de saúde pública, que no passado não foi tratado da maneira correta. Quem precisava da cirurgia entrava numa fila enorme, era levado para cidades distantes daqui. Agora, com o empenho da nossa gestão, conseguimos mudar essa realidade e ninguém mais precisará esperar até 10 anos por uma cirurgia de catarata”, disse Cacau.