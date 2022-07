A Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza Processo Seletivo Simplificado (PSS) para ampliar os serviços prestados pela Secretaria de Governança da Saúde. São oferecidas 186 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, sendo 20% reservadas para PcD (Pessoas com Deficiência). Os profissionais aprovados irão atuar na Unidade de Pronto Atendimento UPA-24 Horas e no Hospital Dr. José Maria Morais.

Interessados têm até às 15h59 do dia 11 de agosto (quinta-feira) para se inscreverem no Processo Seletivo Público (Edital nº 01/2022). As inscrições serão feitas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br. Os valores das taxa de inscrição são de R$ 65 (cargos de nível fundamental); R$ 75 (médio/técnico) e R$ 85 (superior). A taxa deve ser impressa e paga pelo candidato até o dia 12 de agosto.

As remunerações vão de R$ 1.335,14 (ensino fundamental) até R$ 2.874,40 (ensino superior) com carga horária variada, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. A contratação é imediata e o Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

PROVAS

O processo seletivo constará de duas etapas: a primeira, prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório. A avaliação está agendada para o dia 28 de agosto; o local de aplicação da prova será informado no site do IBGP até 5 dias antes da sua realização. Já a segunda etapa, será de apresentação de títulos e documentos comprovando os pré-requisitos do candidato ao cargo escolhido, esta última, de caráter classificatório.

O candidato poderá obter o Edital nº 001/2022 regulador do Processo Seletivo Simplificado e seus respectivos anexos nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e www.fabriciano.mg.gov.br.