Coronel Fabriciano receberá no próximo sábado (24), uma equipe do Hemominas para coleta externa de sangue. A campanha tem o objetivo de reforçar o estoque do Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM) e do Hemominas. A expectativa é coletar cerca de 100 bolsas de sangue. Atualmente apenas o HJMM consome, em média 900 bolsas por ano em procedimentos diversos, que é fundamental para salvar vidas.

Para garantir o sucesso da ação, a prefeitura, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, dará todo o suporte para que a equipe do Hemocentro de Governador Valadares realize todo o procedimento. No local, Centro Administrativo, no bairro Bom Jesus, antiga fundação, será montada uma estrutura para a coleta.

Conforme a assistente social do hospital, Simone Alves, “todo atendimento durante a ação será feito por meio de agendamento de hora em hora, para não dar tumulto, neste caso, basta procurar o hospital e os meios disponibilizados de contato e agendar o horário de coleta”, explicou.

QUEM PODE DOAR?

São necessários alguns pré-requisitos para doar sangue:

– Ter entre 16 a 69 anos de idade, e quem vai doar pela primeira vez precisa ter menos de 60 anos

– Pesar mais de 51 kg

– Estar saudável sem sintomas de gripes, resfriados ou com tosse nos últimos 30 dias

– Não ter tido contato com paciente com covid-19 nos últimos 14 dias

– No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessário ter autorização dos pais.

DOAR SANGUE É SEGURO

A profissional do HJMM aproveita para esclarecer alguns mitos. “Doar não ‘raleia’ o sangue ou diminui a imunidade do doador. Isso é um mito que, infelizmente, afasta potenciais voluntários à doação. Na coleta é retirado apenas 450 ml de sangue e o volume é reposto pelo próprio organismo em apenas 72 horas sem qualquer prejuízo à saúde do doador”, explica Simone Alves.

Serviço:

HEMOMINAS EM CORONEL FABRICIANO

Sábado, 24 de setembro | 9h às 16h | Centro Administrativo- Rua Platina, 288, bairro Bom Jesus.

Dúvidas e mais informações:

Serviço Social do HJMM

Telefone: (31) 3406 7374 | WhatsApp: (31) 97246-0027