O Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Nepei) da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, abre inscrições para o Programa de Residência Médica 2023 de 4 a 18 de outubro. Serão 45 vagas, distribuídas entre o Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira.

Todos os programas de Residência Médica são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/ MEC) e o processo seletivo é realizado pela Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg).

Para o Hospital Márcio Cunha serão destinadas 39 vagas, em 14 programas nas áreas de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina de emergência, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, medicina intensiva, neonatologia, oncologia clínica, ortopedia e traumatologia, pediatria e radioterapia. O Hospital Municipal Carlos Chagas oferecerá duas vagas para o programa em clínica médica e duas vagas para medicina intensiva.

“A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação, dentro de determinada especialidade, que quando concluída confere ao médico-residente o título de especialista. Tem duração variável, de dois a quatro anos. É uma etapa fundamental na formação do profissional, fornecendo à sociedade médicos que passaram por um processo de aprimoramento técnico e científico na especialidade de interesse. A FSFX conta com programas de residência há pouco mais de 20 anos, oferecendo dos residentes um vasto campo de aprimoramento, em uma estrutura de atendimento adequada, e sob supervisão de médicos preceptores que são referências em suas especialidades”, afirma o coordenador do braço saúde do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Nepei), Dr. Milton Henriques Guimarães Junior.

O processo seletivo será realizado por meio de prova geral de conhecimentos médicos no dia 4 de dezembro. A divulgação do resultado está prevista para o dia 27 de janeiro de 2023. O início do programa será em 1º de março de 2023.

O edital com as informações completas e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.aremg.org.br.