Após dois anos sob administração da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo, celebra os resultados alcançados em benefício da comunidade. Desde que assumiu a administração do HMVB, em setembro de 2020, a FSFX tem promovido na unidade hospitalar o seu modelo de gestão, prestando uma assistência à saúde de excelência para a população de Timóteo e região.

Dentre os números apresentados estão mais de 58 mil atendimentos no Centro Obstétrico e Pronto-Socorro, 1328 partos, 4125 cirurgias realizadas e mais de 9 mil internações. Vale destacar que o Pronto-Socorro está em pleno funcionamento 24 horas, sete dias por semana, com atendimentos de urgência e emergência para toda a população.

Com uma assistência humanizada, a fundação proporcionou que milhares de atendimentos, internações, consultas, cirurgias e partos, fossem mantidos, sendo a maioria destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que corresponde a cerca de 75% dos atendimentos do hospital.

“Os resultados refletem a excelência da gestão da FSFX. Temos investido em melhorias em todos os processos, buscando oferecer à comunidade um tratamento de qualidade, digno e humanizado. Neste ano inauguramos um Centro de Terapia Renal Substitutiva, em Timóteo, além de uma unidade de Terapia Intensiva pediátrica, beneficiando milhares de pessoas da região. Estas conquistas nos fazem acreditar na nossa visão de superar nossa forma de cuidar de todos, todos os dias, a cada momento, em todos os lugares”, comenta o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

“Implementamos processos e investimos em constantes treinamentos para nossas equipes. Contamos com equipe composta por profissionais qualificados, que diariamente dão o seu melhor. Estamos muito felizes em poder disponibilizar para Timóteo e região, um serviço de qualidade e humanizado”, disse a coordenadora do Hospital e Maternidade Vital Brazil, Alessandra de Sousa Andrade Martins.

O HMVB atua nas áreas de Internação; Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulto e pediátrica); cirurgia geral, procedimentos de média complexidade, maternidade e apoio ao diagnóstico. Para isso, conta com uma equipe capacitada, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. A infraestrutura conta com 85 leitos.